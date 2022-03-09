В Кремле сообщили, что США де-факто объявили России экономическую войну

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Соединённые Штаты де-факто объявили и ведут экономическую войну против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле сообщили, что США де-факто объявили России экономическую войну
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«США, безусловно, объявили экономическую войну России, они ведут эту войну, де-факто так оно и есть», — сказал он на брифинге.

России необходимо делать то, что соответствует отечественным интересам для того, чтобы не проиграть в этой борьбе, добавил Песков.

По данным Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI, против России введено 5530 санкций.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российских нефти и газа.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера.

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