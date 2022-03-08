Аналитик Митрахович прокомментировал запрет США на импорт российской нефти и газа

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Полина Полетаева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.
Аналитик Митрахович прокомментировал запрет США на импорт российской нефти и газа
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«Россия была востребована из-за поставок специфических нефтепродуктов, которые были востребованы в Америке после того, как тяжёлые сорта нефти из Венесуэлы подпали под ограничения. Является ли эта ситуация критической для российской нефтяной индустрии? Нет, не является. Мы и большие объёмы добычи сокращали в период ковида. Поэтому ничего катастрофического нет... Для нас более важно, сохранится ли торговля нефтью и нефтепродуктами с Европой. И на текущий день представляется, что она сохранится. Потому что эта торговля важна и для нас, и для них. Слишком болезненным будет мгновенный отказ от торговли с Россией»,— рассказал эксперт.

По его мнению, после данного решения американского президента стоит ждать повышения цен.

«Если брать американский рынок, можно ждать дополнительный рост на 10—20%. Потому что мгновенно российские поставки не заместить... Что касается цены нефти в мире, то, конечно, стоит также ожидать роста. Потому что трейдеры будут ожидать, что другие страны вслед за Америкой ограничат приток российской нефти. Так что ситуация с точки зрения цены и стабильности поставок по-прежнему остаётся напряжённой», — отметил Митрахович.

В заключение аналитик добавил, что переговоры США и Венесуэлы по вопросу энергетики вряд ли дадут мгновенный результат.

«Американская делегация съездила в Венесуэлу, но мгновенного результата по увеличению добычи там не произойдёт. Потому что, во-первых, не всё ещё оговорено политически. А во-вторых, потому что инфраструктура в Венесуэле банально требует реконструкции», — уверен собеседник RT.

Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

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