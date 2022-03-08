Эксперт Фролов: США не являются ключевым рынком для российских поставщиков

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

«Оговорюсь, что необходимо будет ознакомиться с документом, который подготовлен для введения такого рода санкций. И к сожалению, сейчас приходится опираться на сообщения западных СМИ, которые дают несколько противоречивую картину. Картина складывается сейчас следующая: Байден запретил импорт нефти, сниженного природного газа и угля. Поставки СПГ из России в США носили крайне ограниченный характер… Кроме того, США являются сейчас нетто-экспортёром СПГ, и подобного рода запрет выглядит просто бессмысленно. В той же мере можно охарактеризовать и запрет на импорт угля. США — нетто-экспортёр угля, и блокировка поставок этого топлива в США из России более чем абсурдна. Российский уголь идёт в Европу и в Азию. Так что данный запрет выглядит исключительно грозно только на бумаге», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что по итогам прошлого года «Россия является третьим по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США».

«Если мы посмотрим на поставки именно нефти, то Россия будет уже на пятом-шестом месте. А вот по совокупности нефти и нефтепродуктов — уже на третьем. Притом из всей этой совокупности поставок нефтепродукты занимают 70%. Именно российские нефтепродукты позволили американским нефтеперерабатывающим заводам справиться со сложностями, которые у них возникли в 2019 году после введения запрета на импорт нефти из Венесуэлы», — добавил Фролов.

Он напомнил, что США «не являются ключевым рынком для российских поставщиков».

По его мнению, цены на газовом и нефтяном рынках «резко вырастут».

«Всё это приводит к неадекватному лавинообразному росту. При этом реакция рынка, которую мы увидим сейчас, будет носит спекулятивный характер… Спекулятивная составляющая начинает невероятно остро влиять на изменение цен. Как правило, в сторону повышения… По сути, администрация Байдена говорит: «Мы решили обострить ситуацию на нашем внутреннем рынке, усугубив в мировом масштабе текущий энергетический кризис», — заключил собеседник RT.

Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.