Bloomberg назвал Россию общемировым лидером по числу санкций

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Россия стала страной-лидером по количеству введённых в её отношении ограничений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI.

За десять дней после начала военной спецоперации на Украине Россия стала государством, на которое распространяется максимальное число санкций в мире, обогнав Иран и Северную Корею.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai, Россия стала объектом 5530 новых рестрикций.

Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Министерство финансов США ввело санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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