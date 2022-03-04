Минфин США ввёл санкции против российских авиаремонтных и конструкторских бюро

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Министерство финансов США ввело санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список вошли Иркутский авиазавод, Бюро специального машиностроения, «Ижевские беспилотные системы», Салаватский химический завод, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод «Сокол» и ряд других предприятий.

Администрация США также ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации».

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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