США ввели санкции против семи юрлиц из России «за дезинформацию»

Администрация США ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации».

Против «связанных с дезинформацией целей» вводятся «полные блокирующие санкции», говорится в сообщении Белого дома.

В список попали Фонд стратегической культуры и «связанные с ним «Одна родня», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон».

Также санкции распространяются на «Южный Фронт», «ИнфоРос», «Новый восточный взгляд», «Восточное обозрение», «Геополитику» и United World International.

Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

Как отметили в МИД, Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.