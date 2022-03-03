США ввели санкции против семи юрлиц из России «за дезинформацию»
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Против «связанных с дезинформацией целей» вводятся «полные блокирующие санкции», говорится в сообщении Белого дома.
В список попали Фонд стратегической культуры и «связанные с ним «Одна родня», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон».
Также санкции распространяются на «Южный Фронт», «ИнфоРос», «Новый восточный взгляд», «Восточное обозрение», «Геополитику» и United World International.
Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.
Как отметили в МИД, Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.