США ввели санкции против семи юрлиц из России «за дезинформацию»

Короткая ссылка
Администрация США ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации».
США ввели санкции против семи юрлиц из России «за дезинформацию»
  • Gettyimages.ru

Против «связанных с дезинформацией целей» вводятся «полные блокирующие санкции», говорится в сообщении Белого дома.

В список попали Фонд стратегической культуры и «связанные с ним «Одна родня», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон».

Также санкции распространяются на «Южный Фронт», «ИнфоРос», «Новый восточный взгляд», «Восточное обозрение», «Геополитику» и United World International.

Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

Как отметили в МИД, Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить