В МИД заявили о беспрецедентных киберугрозах в российском информационном пространстве

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Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД заявили о беспрецедентных киберугрозах в российском информационном пространстве
  • РИА Новости

«Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, с информационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идёт с Запада и, конечно, реализуется в том числе через украинские ресурсы и возможности», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что западные страны используют Украину и её инфраструктуру как инструмент.

«Направлена она на дезинформацию мировой общественности, на дискредитацию действий России», — сообщили в МИД.

Ранее Захарова заявила, что телефонные террористы из США, Украины и Польши блокируют работу российских дипломатов.

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