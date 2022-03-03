В МИД заявили о беспрецедентных киберугрозах в российском информационном пространстве

Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, с информационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идёт с Запада и, конечно, реализуется в том числе через украинские ресурсы и возможности», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что западные страны используют Украину и её инфраструктуру как инструмент.

«Направлена она на дезинформацию мировой общественности, на дискредитацию действий России», — сообщили в МИД.

Ранее Захарова заявила, что телефонные террористы из США, Украины и Польши блокируют работу российских дипломатов.