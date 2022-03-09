В МИД России заявили, что логика ЕС при введении новых санкций оторвана от реальности

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Логика Евросоюза при введении новых санкций в отношении России оторвана от действительности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности», — заявил Биричевский.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит новый механизм санкций ЕС против распространителей «злонамеренной дезинформации».

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

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