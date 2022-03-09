В МИД России заявили, что логика ЕС при введении новых санкций оторвана от реальности

Логика Евросоюза при введении новых санкций в отношении России оторвана от действительности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.