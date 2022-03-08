Боррель анонсировал новые санкции против распространителей «злонамеренной дезинформации»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит новый механизм санкций ЕС против распространителей «злонамеренной дезинформации».
Боррель анонсировал новые санкции против распространителей «злонамеренной дезинформации»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Чтобы иметь возможность быстро реагировать, я предложу новый механизм, который позволит нам вводить санкции против распространяющих злонамеренную дезинформацию акторов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее администрация США ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации».

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

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