Глава Госсовета КНР заявил, что санкции Запада против России нанесут ущерб всем сторонам
«Мировая экономика и так уже находится под тяжёлым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — приводит его слова РИА Новости.
Кэцян также отметил, что Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики.
«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заключил Кэцян.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России.
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.
В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.