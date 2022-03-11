Глава Госсовета КНР заявил, что санкции Запада против России нанесут ущерб всем сторонам

Санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Мировая экономика и так уже находится под тяжёлым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — приводит его слова РИА Новости.

Кэцян также отметил, что Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики.

«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заключил Кэцян.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.