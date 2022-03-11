Глава Госсовета КНР заявил, что санкции Запада против России нанесут ущерб всем сторонам

Короткая ссылка
Санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Мировая экономика и так уже находится под тяжёлым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — приводит его слова РИА Новости.

Кэцян также отметил, что Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики.

«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заключил Кэцян.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России. 

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить