Глава МИД Британии Трасс заявила, что G7 обсуждает новый пакет антироссийских санкций

Страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

«Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Трасс заметила, что санкции направлены на «ослабление российской экономики».

Ранее стало известно, что главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.