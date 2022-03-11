В МИД России заявили о готовности страны противостоять санкциям и другим ограничениям

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Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин в интервью газете «Известия».

«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — заявил Панкин.

Он также отметил, что взаимозависимость экономики России с другими странами в некоторых случаях достигает 50%.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику у российского населения с помощью санкций.

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