В МИД России заявили о готовности страны противостоять санкциям и другим ограничениям
«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — заявил Панкин.
Он также отметил, что взаимозависимость экономики России с другими странами в некоторых случаях достигает 50%.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.
Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику у российского населения с помощью санкций.