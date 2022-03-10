Политолог Геворг Мирзаян заявил о желании Запада санкциями посеять панику в России

Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику среди российского населения с помощью санкций.

«Что касается Запада... эти все санкции, задача которых давить здесь и сейчас, у которых краткосрочные цели, а именно — вызвать панику среди российского населения и заставить Путина остановить операцию», — заявил он.

По его мнению, как только закончится российская операция на Украине, значительная часть санкций будет снята.

«Как только закончится наша операция, значительная часть санкций, не вся, безусловно не вся, будет снята, после чего будут долгие и сложные переговоры о снятии остальных санкций», — отметил Мирзаян.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украине, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.