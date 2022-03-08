Постпред КНР при ООН назвал антироссийские санкции стран Запада неэффективными

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украины, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции — это неэффективный путь для... решения проблемы», — приводит ТАСС заявление дипломата.

По словам Цзюнь, рестрикции создают катастрофические гуманитарные последствия, их пагубный эффект может принести лишь ущерб другим странам».

«Поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наёмников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию», — заключил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, США и НАТО вести диалог на равноправной основе.