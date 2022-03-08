Постпред КНР при ООН назвал антироссийские санкции стран Запада неэффективными

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украины, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции — это неэффективный путь для... решения проблемы», — приводит ТАСС заявление дипломата.

По словам Цзюнь, рестрикции создают катастрофические гуманитарные последствия, их пагубный эффект может принести лишь ущерб другим странам».

«Поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наёмников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию», — заключил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, США и НАТО вести диалог на равноправной основе.

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