Глава МИД КНР призвал Россию и Запад вести диалог на равноправной основе

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Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, США и НАТО вести диалог на равноправной основе.
Глава МИД КНР призвал Россию и Запад вести диалог на равноправной основе
  • AP
  • © Kith Serey

«Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, противостоять противоречиям и проблемам, накопившимся за эти годы, обратить внимание на негативное влияние продолжающегося расширения НАТО на восток, на обстановку безопасности России и стремиться к созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой среды безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Ван И также отметил, что украинский кризис может быть разрешён исключительно путём диалога.

«Китай считает, что для урегулирования украинского кризиса по-прежнему необходимо действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заключили в МИД КНР.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с Ван И, в ходе которого обсудил спецоперацию России на Украине.

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