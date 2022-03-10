Путин: санкции против России всё равно бы вводились так или иначе

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Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.
Путин: санкции против России всё равно бы вводились так или иначе
  • РИА Новости

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции всё равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, заявил, что они не помогают решить проблемы, а могут лишь создать новые.

Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику у российского населения с помощью санкций.

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