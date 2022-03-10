Путин: санкции против России всё равно бы вводились так или иначе

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции всё равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, заявил, что они не помогают решить проблемы, а могут лишь создать новые.

Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику у российского населения с помощью санкций.