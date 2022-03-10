Глава МИД Китая заявил, что санкции вместо решения проблем создают новые
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Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеоконференцсвязи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
«Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые», — сказал Ван И.
По его словам, санкции навредят восстановлению глобальной экономики после пандемии и жизни людей во всём мире.
Также Ван И заявил, что Пекин призывает международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины и создавать для этого необходимые условия.