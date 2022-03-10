Глава МИД Китая заявил, что санкции вместо решения проблем создают новые

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, заявил, что они не помогают решить проблемы, а могут лишь создать новые.
Глава МИД Китая заявил, что санкции вместо решения проблем создают новые
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеоконференцсвязи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые», — сказал Ван И.

По его словам, санкции навредят восстановлению глобальной экономики после пандемии и жизни людей во всём мире.

Также Ван И заявил, что Пекин призывает международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины и создавать для этого необходимые условия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить