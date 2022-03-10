Глава МИД Китая заявил, что санкции вместо решения проблем создают новые

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, заявил, что они не помогают решить проблемы, а могут лишь создать новые.

Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеоконференцсвязи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые», — сказал Ван И.

По его словам, санкции навредят восстановлению глобальной экономики после пандемии и жизни людей во всём мире.

Также Ван И заявил, что Пекин призывает международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины и создавать для этого необходимые условия.