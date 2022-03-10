МИД Китая призвал международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин призывает международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины и создавать для этого необходимые условия.

Об этом он сказал в ходе беседы с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в видеоформате.

«Китай надеется, что международное сообщество продолжит поощрять и поддерживать переговоры России и Украины, а также создавать для них необходимые условия и обстановку», — цитирует РИА Новости заявление китайского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В рамках беседы была обсуждена текущая ситуация вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.