МИД Китая призвал международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин призывает международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины и создавать для этого необходимые условия.
МИД Китая призвал международное сообщество поддерживать переговоры России и Украины
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Об этом он сказал в ходе беседы с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в видеоформате.

«Китай надеется, что международное сообщество продолжит поощрять и поддерживать переговоры России и Украины, а также создавать для них необходимые условия и обстановку», — цитирует РИА Новости заявление китайского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В рамках беседы была обсуждена текущая ситуация вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.

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