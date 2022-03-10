Лавров заявил о серьёзном настрое России на переговоры с Украиной в Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.
Лавров заявил о серьёзном настрое России на переговоры с Украиной в Белоруссии

    По его словам, российская сторона напомнила, что на последнем раунде переговоров в Белоруссии делегация России представила «предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения».

    Лавров добавил, что украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ. 

    «Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьёзно, не отделываться какими-то неформальными бумагами», — сказал министр.

    Ранее сообщалось, что переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились. Встреча продлилась 90 минут.

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