Лавров заявил о серьёзном настрое России на переговоры с Украиной в Белоруссии
По его словам, российская сторона напомнила, что на последнем раунде переговоров в Белоруссии делегация России представила «предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения».
Лавров добавил, что украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ.
«Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьёзно, не отделываться какими-то неформальными бумагами», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились. Встреча продлилась 90 минут.