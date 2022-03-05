В МВФ заявили, что санкции против России существенно повлияют на глобальную экономику

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Санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).
В МВФ заявили, что санкции против России существенно повлияют на глобальную экономику
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  • © Anadolu Agency

«Санкции в отношении России также окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, что приведёт к значительным побочным последствиям для других стран. Во многих странах кризис создаёт неблагоприятные (экономические. — RT) потрясения как для инфляции, так и для (экономической) активности на фоне и без того повышенного ценового давления», — говорится в документе.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил об ошибочности санкций ЕС против России и предсказал долгосрочные сбои в торговле.

В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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