В бундестаге заявили об ошибочности санкций ЕС против России и предсказали долгосрочные сбои в торговле

Короткая ссылка
Виктория Пенькова
Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны. Подробнее свою позицию по этому вопросу политик изложил в обращении к Совету Европейского союза. С документом ознакомился RT.
В бундестаге заявили об ошибочности санкций ЕС против России и предсказали долгосрочные сбои в торговле
  • Gettyimages.ru

Политика Совета ЕС по введению в отношении России новой волны рестрикционных мер из-за конфликта на Украине ошибочна и не приведёт ни к чему хорошему для самой объединённой Европы. К примеру, непредсказуемые санкции повлекут за собой долгосрочные сбои в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром Германии. Такую точку зрения высказал европарламентарий из ФРГ Маркус Бухайт.

В связи с этим политик предположил, какими могли бы быть дальнейшие шаги Совета ЕС, чтобы минимизировать ущерб от антироссийских санкций для экономики самой Европы.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС... занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Ростелеком» и других?» — отметил Бухайт.

Политик напомнил, что в число подобных граждан входят «бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, а также экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим глава государства сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить