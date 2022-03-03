В бундестаге заявили об ошибочности санкций ЕС против России и предсказали долгосрочные сбои в торговле

Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны. Подробнее свою позицию по этому вопросу политик изложил в обращении к Совету Европейского союза. С документом ознакомился RT.

Политика Совета ЕС по введению в отношении России новой волны рестрикционных мер из-за конфликта на Украине ошибочна и не приведёт ни к чему хорошему для самой объединённой Европы. К примеру, непредсказуемые санкции повлекут за собой долгосрочные сбои в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром Германии. Такую точку зрения высказал европарламентарий из ФРГ Маркус Бухайт.



В связи с этим политик предположил, какими могли бы быть дальнейшие шаги Совета ЕС, чтобы минимизировать ущерб от антироссийских санкций для экономики самой Европы.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС... занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Ростелеком» и других?» — отметил Бухайт.

Политик напомнил, что в число подобных граждан входят «бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, а также экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим глава государства сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые.