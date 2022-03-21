В ЕС заявили о желании закрыть порты для России и запретить импорт энергоносителей

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Глава МИД Словении Анже Логар рассказал, что министры иностранных дел ЕС примут решения о мерах против России «в экономической сфере»: предлагается закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.
В ЕС заявили о желании закрыть порты для России и запретить импорт энергоносителей
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдём на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.

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