В ЕС заявили о желании закрыть порты для России и запретить импорт энергоносителей

Глава МИД Словении Анже Логар рассказал, что министры иностранных дел ЕС примут решения о мерах против России «в экономической сфере»: предлагается закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.

Gettyimages.ru

© Thierry Monasse

«Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдём на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.