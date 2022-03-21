В ЕС заявили о желании закрыть порты для России и запретить импорт энергоносителей
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
«Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдём на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.