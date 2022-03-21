В ЕП заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на экономику Италии

Группа депутатов Европейского парламента от Италии в письменном обращении к Еврокомиссии предложила разработать инструменты для защиты малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антироссийских санкций. По оценке политиков, введённые в связи с конфликтом на Украине рестрикции приведут к потерям для итальянского экспорта в размере €10 млрд. RT ознакомился с документом.

«Вероятно, наибольшие убытки при этом понесут области Марке и Тоскана, поскольку там базируются самые уязвимые отрасли, такие как обувная промышленность. В случае коммуны Фермо экспорт в Россию обеспечивает 30% доходов и 20 тыс. рабочих мест для людей», — отметили евродепутаты.

Они также напомнили, что итальянские компании сельскохозяйственного сектора с 2014 года потеряли €1,5 млрд из-за введённых мер в отношении России.

В связи с этим, по мнению политиков, необходимо внедрить инструменты, рассчитанные на то, чтобы наиболее уязвимым гражданам и территориям не приходилось сталкиваться «с несоразмерной долей прямых и косвенных издержек от санкций».

Авторы обращения поинтересовались, организует ли Еврокомиссия особый фонд для выплаты компенсаций пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса и будут ли введены по линии этого фонда особые меры для поддержки отраслей и территорий.

15 марта Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине. В частности, ограничения запрещают заключать сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью», «КамАЗом» и рядом других компаний.

В свою очередь, президент России Владимир Путин констатировал, что санкции Запада нанесли серьёзный удар по глобальной экономике и «бьют по самим европейцам и американцам».