В ЕП заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на экономику Италии
«Вероятно, наибольшие убытки при этом понесут области Марке и Тоскана, поскольку там базируются самые уязвимые отрасли, такие как обувная промышленность. В случае коммуны Фермо экспорт в Россию обеспечивает 30% доходов и 20 тыс. рабочих мест для людей», — отметили евродепутаты.
Они также напомнили, что итальянские компании сельскохозяйственного сектора с 2014 года потеряли €1,5 млрд из-за введённых мер в отношении России.
В связи с этим, по мнению политиков, необходимо внедрить инструменты, рассчитанные на то, чтобы наиболее уязвимым гражданам и территориям не приходилось сталкиваться «с несоразмерной долей прямых и косвенных издержек от санкций».
Авторы обращения поинтересовались, организует ли Еврокомиссия особый фонд для выплаты компенсаций пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса и будут ли введены по линии этого фонда особые меры для поддержки отраслей и территорий.
15 марта Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине. В частности, ограничения запрещают заключать сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью», «КамАЗом» и рядом других компаний.
В свою очередь, президент России Владимир Путин констатировал, что санкции Запада нанесли серьёзный удар по глобальной экономике и «бьют по самим европейцам и американцам».