В кабмине Нидерландов заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на бизнес

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Антироссийские санкции ЕС имеют серьёзные последствия для голландских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Нидерландов.
В кабмине Нидерландов заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на бизнес
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«Европейские санкции сильно ударили по России, но также имеют серьёзные последствия для голландских предпринимателей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что число запросов от ведущих дела в России голландских бизнесменов в Нидерландское агентство по предпринимательству (RVO) резко выросло в последние недели из-за сложившейся ситуации.

Ранее правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Также Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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