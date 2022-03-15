Британия вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции

Правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского кабмина.

Уточняется, что страна также вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

«Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35% по сравнению с текущими ставками. Русская водка — один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства», — говорится в заявлении.

Ранее Совет ЕС заявил, что Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.