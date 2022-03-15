Британия вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции

Короткая ссылка
Правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.
Британия вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского кабмина.

Уточняется, что страна также вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

«Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35% по сравнению с текущими ставками. Русская водка — один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства», — говорится в заявлении.

Ранее Совет ЕС заявил, что Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить