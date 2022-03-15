Депутат Шхагошев: санкции стран Запада нанесут им экономический и политический ущерб

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

Как отметил Шхагошев, у западных стран наблюдаются «большие неисправности в тормозной системе».

«Это чувствуется уже в Европе, в Америке. Безусловно, если они не починят тормозную систему, мы знаем, к чему может привести высокая скорость без неё. Поэтому в среднесрочной перспективе это (антироссийские санкции. — RT) ударит по ним», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, в таком случае странам Европы и США грозит «не только экономический удар, но и политический и имиджевый».

Ранее правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Также Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.