Экономист Зубец допустил, что попытки Запада «наказать» Россию приведут к глобальному кризису

Действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис, считает директор института Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Мировая экономика последние пару лет, после кризиса 2020 года, на грани болезни. Она на ногах стоит, но её устойчивость крайне невелика. И в принципе, для того чтобы её столкнуть в глобальный кризис, особых усилий не надо», — пояснил он в стриме RT «Летучка».

Экономист также напомнил о таких обстоятельствах, как растущие цены на топливо и металлы, перестройка системы поставок, которая связана с введением санкций, «отпадение» российского рынка от Запада.

«Всё это приводит к тому, что глобальные биржевые индексы на Западе сейчас находятся практически все в красной зоне... Это колоссальные потери на сотни миллиардов долларов совокупно. Плюс такие неприятности, как исчезновение ключевых элементов для производства электроники — это инертные газы... пертурбации на топливном рынке», — отметил Зубец.

Если на это наложится и быстрый рост цен на продовольствие, всё это «может вызвать глобальный кризис», который, по некоторым оценкам, может наступить в конце 2022 года, подчеркнул эксперт.

«Наш главный союзник в противостоянии Западу на сегодняшний день — это глобальный фондовый рынок, который чувствует себя совсем не блестящим образом и который подталкивает Запад к нормализации отношений с Россией», — заключил он.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.