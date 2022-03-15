Экономист Зубец допустил, что попытки Запада «наказать» Россию приведут к глобальному кризису
- РИА Новости
«Мировая экономика последние пару лет, после кризиса 2020 года, на грани болезни. Она на ногах стоит, но её устойчивость крайне невелика. И в принципе, для того чтобы её столкнуть в глобальный кризис, особых усилий не надо», — пояснил он в стриме RT «Летучка».
Экономист также напомнил о таких обстоятельствах, как растущие цены на топливо и металлы, перестройка системы поставок, которая связана с введением санкций, «отпадение» российского рынка от Запада.
«Всё это приводит к тому, что глобальные биржевые индексы на Западе сейчас находятся практически все в красной зоне... Это колоссальные потери на сотни миллиардов долларов совокупно. Плюс такие неприятности, как исчезновение ключевых элементов для производства электроники — это инертные газы... пертурбации на топливном рынке», — отметил Зубец.
Если на это наложится и быстрый рост цен на продовольствие, всё это «может вызвать глобальный кризис», который, по некоторым оценкам, может наступить в конце 2022 года, подчеркнул эксперт.
«Наш главный союзник в противостоянии Западу на сегодняшний день — это глобальный фондовый рынок, который чувствует себя совсем не блестящим образом и который подталкивает Запад к нормализации отношений с Россией», — заключил он.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.