Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа. По мнению политика, западным странам удастся «покончить с буллингом со стороны Кремля».

Об этом он заявил в статье для The Telegraph под заголовком «Так продолжать мы не можем. Запад должен положить конец зависимости от Владимира Путина».

«У меня нет сомнений, что впереди нас ждут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым», — написал Джонсон.

По его мнению, это осуществимо.

Как считает британский премьер, страны Запада совершили ошибку, когда решили нормализовать отношения с Москвой после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

«Экономические отношения не просто возобновились — они усилились, поскольку Запад начал брать больше российского газа, чем когда-либо ранее, становился всё более зависимым от «доброй воли Путина», — сказал Джонсон.

По данным газеты, ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Британия.

В феврале министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.