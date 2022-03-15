ЕС запретил сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «КАМАЗом»
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Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Также запрещено сотрудничать с такими организациями, как ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей».
В документе также говорится о Ростехе, «Севмаше», «Совкомфлоте» и Объединённой судостроительной корпорации.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Кроме того, ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.
Кроме того, ЕС ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.