ЕС запретил сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «КАМАЗом»

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Евросоюз в рамках новых санкционных мер против России запретил заключение сделок с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и «КАМАЗом».
ЕС запретил сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «КАМАЗом»
  • globallookpress.com
  • © Ольга Соколова

Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Также запрещено сотрудничать с такими организациями, как ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей».

В документе также говорится о Ростехе, «Севмаше», «Совкомфлоте» и Объединённой судостроительной корпорации.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.

Кроме того, ЕС ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

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