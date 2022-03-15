Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши и автомобилей дороже €50 тысяч
- Gettyimages.ru
- © Igor Ovsyannykov / EyeEm
Об этом говорится в официальном журнале Совета ЕС.
В сообщении говорится, что «санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью».
«Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», — приводит сообщение РИА Новости.
Под санкции также подпала поставка музыкальных инструментов стоимостью выше €1500, дорогая аппаратура для звукозаписи и коллекционные монеты.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Ранее ЕС ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.