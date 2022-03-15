Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши и автомобилей дороже €50 тысяч

Европейский союз объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.

Об этом говорится в официальном журнале Совета ЕС.

В сообщении говорится, что «санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью».

«Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», — приводит сообщение РИА Новости.

Под санкции также подпала поставка музыкальных инструментов стоимостью выше €1500, дорогая аппаратура для звукозаписи и коллекционные монеты.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее ЕС ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.