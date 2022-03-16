Путин заявил, что санкции против России нанесли удар глобальной экономике

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Российский президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада нанесли серьёзный удар по глобальной экономике и «бьют по самим европейцам и американцам».
Путин заявил, что санкции против России нанесли удар глобальной экономике
  • Gettyimages.ru
  • © Joe Raedle

Об этом он сказал в ходе совещания с главами российских регионов.

Путин обратил внимание, что страны Запада в качестве «оружия» выбрали санкции против России. 

Российский лидер отметил, что эти меры «бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания».

Также Путин добавил, что европейцы и американцы теряют рабочие места, связанные с российским рынком.

Ранее российский президент назвал целью санкций Запада ухудшить жизнь миллионов людей.

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