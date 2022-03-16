Путин заявил, что санкции против России нанесли удар глобальной экономике
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Об этом он сказал в ходе совещания с главами российских регионов.
Путин обратил внимание, что страны Запада в качестве «оружия» выбрали санкции против России.
Российский лидер отметил, что эти меры «бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания».
Также Путин добавил, что европейцы и американцы теряют рабочие места, связанные с российским рынком.
Ранее российский президент назвал целью санкций Запада ухудшить жизнь миллионов людей.