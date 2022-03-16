Путин назвал целью санкций Запада ухудшить жизнь миллионов людей

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение Западом санкций.

«Фактически такие шаги направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный неприкрытый характер», — сказал Путин.

Он отметил, что «вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере».

«По оценкам, за прошедшие недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали всё, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях», — сказал Путин.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.