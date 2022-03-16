Путин назвал целью санкций Запада ухудшить жизнь миллионов людей
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Фактически такие шаги направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный неприкрытый характер», — сказал Путин.
Он отметил, что «вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере».
«По оценкам, за прошедшие недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали всё, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях», — сказал Путин.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.