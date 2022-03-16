Глава Минфина Силуанов рассказал о мерах поддержки экономики России в условиях санкций
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«Вчера была презентована правительством Российской Федерации программа реализации антикризисных мер, она достаточно обширная, программа (на сумму. — RT) более 1 трлн рублей. Здесь поддержка в первую очередь ситуации с занятостью, поддержка предприятий, которые попали в сложную ситуацию», — заявил он.
Силуанов добавил, что власти будут предоставлять ресурсы для снижения стоимости кредита, поддержки малого бизнеса и другие меры по снижению ограничений на работу отечественных предприятий.
«Деньги в бюджете есть, все плановые расходы будут исполняться. Сейчас происходит перегруппировка расходов в связи с тем, что изменились приоритеты», — сказал министр.
Силуанов отметил, что в первую очередь доходы бюджета будут направляться на обеспечение социальных обязательств России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало проект поддержки экономики страны на фоне антироссийских санкций на общую сумму около 1 трлн рублей.