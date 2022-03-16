Силуанов прокомментировал возможность объявления технического дефолта в России
Он напомнил, что слово «дефолт» означает неспособность выполнения своих обязательств.
«У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублёвых расчётах», — заявил Силуанов.
Министр добавил, что действия западных стран привели к тому, что российский валютный счёт заблокирован.
«Поэтому возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — сообщил Силуанов.
По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчёты с российских валютных счетов.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок и оснований для дефолта в России нет.