Силуанов прокомментировал возможность объявления технического дефолта в России

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Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Как заявил в интервью RT Arabic глава российского Минфина Антон Силуанов, Москва передала необходимую информацию, «мяч на стороне» западных регуляторов.

Он напомнил, что слово «дефолт» означает неспособность выполнения своих обязательств.

«У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублёвых расчётах», — заявил Силуанов.

Министр добавил, что действия западных стран привели к тому, что российский валютный счёт заблокирован.

«Поэтому возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — сообщил Силуанов.

По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчёты с российских валютных счетов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок и оснований для дефолта в России нет.

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