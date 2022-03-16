Силуанов заявил о подготовке варианта расчётов по обязательствам России в рублях
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Он напомнил, что долларовые счета Минфина и ЦБ России попали под санкции.
«Мы зачислим рубли в наш депозитарий и предложим рассчитаться по нашим обязательствам в рублях. Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублёвом эквиваленте», — заявил Силуанов.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок и оснований для дефолта в России нет.