Силуанов заявил о подготовке варианта расчётов по обязательствам России в рублях

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что российская сторона подготовила запасной вариант, в соответствии с которым оплата по международным обязательствам России может быть проведена в рублях.
Силуанов заявил о подготовке варианта расчётов по обязательствам России в рублях
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Он напомнил, что долларовые счета Минфина и ЦБ России попали под санкции.

«Мы зачислим рубли в наш депозитарий и предложим рассчитаться по нашим обязательствам в рублях. Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублёвом эквиваленте», — заявил Силуанов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок и оснований для дефолта в России нет.

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