Глава комитета Госдумы по финрынку заявил об отсутствии оснований для дефолта в России

Предпосылок и оснований для дефолта в России нет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт, просто для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом», — цитирует ТАСС Аксакова.

По его словам, Россия будет спокойно выполнять свои обязательства.

«Только есть вопрос политический — надо ли выполнять обязательства, когда наши партнёры свои обязательства не выполняют?» — добавил депутат.

Он подчеркнул, что данный вопрос должна решать исполнительная власть и Центробанк.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

Кроме того, он заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал возможность дефолта в России.