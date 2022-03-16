Глава комитета Госдумы по финрынку заявил об отсутствии оснований для дефолта в России

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Предпосылок и оснований для дефолта в России нет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава комитета Госдумы по финрынку заявил об отсутствии оснований для дефолта в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт, просто для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом», — цитирует ТАСС Аксакова.

По его словам, Россия будет спокойно выполнять свои обязательства.

«Только есть вопрос политический — надо ли выполнять обязательства, когда наши партнёры свои обязательства не выполняют?» — добавил депутат.

Он подчеркнул, что данный вопрос должна решать исполнительная власть и Центробанк.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

Кроме того, он заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал возможность дефолта в России.

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