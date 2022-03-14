Силуанов заявил о намерении России использовать юань в своих финансовых операциях

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.
Силуанов заявил о намерении России использовать юань в своих финансовых операциях
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Китайский юань — часть золотовалютных резервов хранится в этой валюте. И мы, развивая торговые отношения с КНР, будем задействовать часть золотовалютных резервов, которые выражены в китайских юанях. Поэтому юань сегодня остаётся одним из таких источников валютных резервов нашей страны, и мы всячески будем его использовать», — цитирует его ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

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