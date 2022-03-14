Силуанов заявил о желании Запада организовать искусственный дефолт России

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счётов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.
Силуанов заявил о желании Запада организовать искусственный дефолт России
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом говорится на сайте финансового ведомства.

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — отметил он.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

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