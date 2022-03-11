В Кремле прокомментировали возможность дефолта в России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность дефолта в России.
В Кремле прокомментировали возможность дефолта в России
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал Песков.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что дефолт в России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

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