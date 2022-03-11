Глава МВФ Георгиева порассуждала о «вероятности дефолта России» из-за санкций

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что дефолт России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».

«Что касается дефолта — более это не является невероятным событием», — сказала Георгиева в интервью телеканалу CNBC.

По её словам, есть несколько факторов, определяющих вероятность дефолта: «как долго будет продолжаться спецоперация и как долго будут продолжаться санкции, а также решение по выплате Россией части своих долгов».

Глава МВФ отметила, что «беспрецедентные санкции, введённые против России, толкнули страну в рецессию».

Георгиева подчеркнула, что, по оценке МВФ, «это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

Глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.

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