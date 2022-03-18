В Европарламенте заявили о зависимости ЕС от импорта из России

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Виктория Пенькова
Европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен констатировал, что ЕС зависим от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Подробнее свою позицию по этому вопросу политик изложил в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В Европарламенте заявили о зависимости ЕС от импорта из России
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Спецоперация России на Украине показала, насколько Европейский союз зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной. 

«ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания», — обратил внимание Кристенсен.

На этом фоне политик задал представителям Еврокомиссии несколько, по его мнению, важных вопросов. В частности, каков процент удобрений и зерновых, импортируемых ЕС из этих стран.

«Как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в Евросоюз?» — также поинтересовался европарламентарий.

На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнёром Москвы. В свою очередь, Россия входит в пятёрку главных внешнеторговых партнёров сообщества. В 2021 году объём товарооборота между Россией и Евросоюзом превысил $283 млрд.

Однако в связи с ситуацией на Украине страны Запада, в том числе те, которые входят в состав ЕС, ввели против Москвы несколько пакетов жёстких санкций

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях новых ограничений.

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