Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев рассказал RT о сотрудничестве России и Евросоюза в условиях санкций.

Рестрикции, введённые странами — членами ЕС в отношении России, действуют уже несколько лет, напомнил Груздев.

При этом он подчеркнул, что за прошедший период Москва сумела выработать «в хорошем смысле иммунитет» к подобной политике иностранных коллег.

«Конечно же, они (санкции. — RT) не способствуют расширению сотрудничества, но мы научились жить в этом режиме. Что приятно, если говорить про сотрудничество с европейскими партнёрами, — это что политика и экономика всё-таки пытаются друг от друга отойти», — добавил Груздев.

В Минпромторге рассказали о сотрудничестве России и ЕС в условиях санкций

Например, по словам замглавы Минпромторга, не прекращается инвестиционное сотрудничество Москвы и Брюсселя.

«Да, может быть, динамика его несколько снизилась, тем не менее объём накопленных инвестиций европейских партнёров России — более $300 млрд. В товарообороте России с внешним миром страны ЕС по-прежнему сохраняют долю около 39—40%. И мы постоянно слышим об анонсировании новых промышленных и инвестиционных проектов на территории России», — уточнил Груздев.

В частности, интересам западных коллег отвечает сотрудничество с Москвой в области энергетики, металлургии, автомобилестроения, радиоэлектроники и информационных технологий.

Ранее в Европейском парламенте усомнились в результативности политики санкций, введённых ЕС против России в 2014 году из-за ситуации на Украине.