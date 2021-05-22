«Распространённое в Брюсселе чувство предубеждённости»: депутат ЕП усомнился в политике санкций в отношении России

Введённые Европейским союзом санкции против России в 2014 году негативно отразились на показателях торговли между сторонами. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос в своём обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Политика взаимных ограничений не принесла и того политического результата, на который изначально надеялись на Западе, добавили опрошенные RT специалисты. В то же время санкции стали для России поводом переформатировать экономику, подчеркнули эксперты.

Европарламентарий Эммануил Фрагкос поднял вопрос о результативности санкционной политики Евросоюза в отношении России. Об этом говорится в его запросе, направленном Европейской комиссии, с которым ознакомился RT.

По словам евродепутата, в 2019 году товарооборот между ЕС и Россией достиг отметки в €232 млрд — Брюссель тогда был крупнейшим торговым партнёром Москвы.

В свою очередь, Россия была пятой в списке самых крупных партнёров Евросоюза.

«К сожалению, санкции отразились на взаимной торговле в целом и, в частности, на определённых видах экспортных товаров, например, на экспорте греческих фруктов и овощей», — констатировал евродепутат.

Более того, Фрагкос выразил мнение, что в настоящее время можно говорить о «широко распространённом в Брюсселе чувстве предубеждённости», которое ведёт к абсолютному непониманию позиций России.

«Официальные контакты между Европой и Россией в настоящее время отличаются взаимным подозрением, однако многие государства-члены подходят к ситуации с реализмом и стремятся к улучшению отношений с Россией», — добавил парламентарий.

Навредить интересам европейцев в этом отношении может в первую очередь «намеченный под руководством США курс на новую холодную войну», отметил депутат. В связи с этим крайне важно понимать, «что именно учитывается при принятии стратегических решений», подчеркнул Фрагкос.

Учитывая сказанное выше, он обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, дала ли занимаемая ЕС позиция в отношении к России какие-либо положительные результаты в течение последних пяти лет.

«Представила ли Еврокомиссия Совету ЕС расчёты касательно перспектив торговли и секторов, которые выиграли бы от снятия санкций, а также перспектив торговли с Евразийским экономическим сообществом?» — также поинтересовался Фрагкос.

Голос здравого смысла

В поддержку идеи нормализации отношений с Россией в Европе выступали неоднократно, причём такую позицию выражали самые разные европейские политики.

Так, в апреле вице-спикер парламента Черногории Страхинья Булайич заявил, что санкции ЕС противоречат национальным интересам страны, в том числе «с чисто экономической точки зрения».

О несостоятельности и вреде антироссийских санкций осенью прошлого года заявляли также в Италии и Германии. Например, об этом говорили член комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара и председатель комитета по экономике и энергетике немецкого парламента Клаус Эрнст.

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Аналогичную позицию в разное время озвучивали в том числе некоторые политики из Греции, Чехии, Австрии и Франции.

Напомним, Европейский союз ввёл санкции в отношении России в 2014 году на фоне разрастания вооружённого противостояния в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией, в поддержку которого проголосовали большинство жителей полуострова.

С тех пор ограничительные меры действуют по трём направлениям: секторальные санкции, персональные, а также рестрикции против Крыма и Севастополя.

В связи со сложившейся ситуацией Москва была вынуждена принять ответные меры.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в вопросе применения ограничительных мер европейские партнёры ориентируются на «дурной пример», который подают США.

«Вы знаете, мы видим, как Евросоюз всё больше и больше идёт по пути подмены дипломатического искусства санкциями... Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

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По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, западные партнёры проявляют некоторую наивность, полагая, что с помощью давления на Россию можно удовлетворить собственные политические амбиции.

«Я считаю, что такое заблуждение — идеологическое и концептуальное — бесперспективно. Это было понятно ещё в 2014 году, когда эти ограничения были введены... Откровенно говоря, и тогда возникал вопрос: собственно, на что в Европе надеются», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, основными генераторами идеи ужесточения диалога с Москвой в ЕС выступают страны Прибалтики, Польша и Великобритания — до выхода из состава интеграционного объединения.

Ещё одной стороной, преследующей ту же цель, являются США, добавил Оленченко.

Неутешительная статистика

Стоит отметить, что, по данным Евростата, ещё в 2014 году — в «досанкционный» период — Россия была третьим по величине торговым партнёром Евросоюза. На долю страны в то время приходилось 8% (около €285 млрд) от общего объёма товарооборота ЕС.

По итогам 2020 года — спустя несколько лет после введения ограничений — Россия опустилась на пятую строчку среди основных торговых партнёров Евросоюза, а доля в товарообороте уменьшилась до 4,8%.

Всего же взаимный объём торговли составил €174 млрд.

В то же время, согласно оценке Федеральной таможенной службы России, в 2014 году Евросоюз был крупнейшим торговым партнёром России — тогда на долю ЕС приходилось 48,2% российского товарооборота.

В 2020 году Евросоюз по-прежнему оставался главным торговым партнёром Москвы, однако его доля в товарообороте опустилась до 38,5%.

Как полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, продление санкций негативно скажется на экономике обеих сторон.

«Если отношения не совершенствуются, не развиваются, не углубляются или хотя бы не сохраняются на том уровне, который существует, — это плохо, потому что мир идёт вперёд и отношения между странами и отдельными хозяйствующими субъектами тоже должны развиваться. Поэтому любое продление санкций — оно негативно и для России, и для стран Европы», — констатировал специалист в беседе с RT.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, в свою очередь, напомнил, что прошлый год дал старт переоценке ценностей в санкционной политике западных партнёров в отношении России.

«Существует некое раздражение по поводу санкций, причём не только в отношении России, — то же касается Ирана, Китая. Санкции снимают дополнительные возможности для восстановления глобальной экономики и международной торговли в текущем году», — объяснил он RT.

Впрочем, как отметил Оленченко, введение санкций стало для России поводом перестроить экономику, переформатировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи. Этого в своё время не сделал ЕС, который продолжает находиться «в режиме ожидания», подчеркнул эксперт.