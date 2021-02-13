«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва отношений с Брюсселем

В МИД России пояснили, что Москва будет готова пойти на разрыв отношений с Европейским союзом в том случае, если этот процесс инициирует Брюссель. Ранее о готовности РФ к такому сценарию заявил глава ведомства Сергей Лавров. О возможности очередного введения рестрикций в отношении России заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эксперты отмечают, что именно Брюссель — инициатор конфликта. Одновременно в ЕС по-прежнему говорят о необходимости диалога с Москвой, подчёркивают аналитики.

В МИД России сообщили, что Москва готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом, если он будет инициирован европейской стороной.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС», — заявили в министерстве.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил подобный вариант развития событий в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Убежден, что мы сейчас в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов). Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова были процитированы вне контекста.

«Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что смысл высказывания Лаврова «исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом».

Санкционный виток

Напомним, 9 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сессии Европарламента сообщил депутатам, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза предложит новые санкции против России.

«Мы обсудим этот вопрос 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите Совета Европы. Будут приняты решения по дальнейшим действиям, а следующий шаг, который может включать в себя санкции, определят страны — члены союза. Я внесу конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — заявил Боррель, выступая перед евродепутатами.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель

AFP

© Olivier HOSLET / POOL

Ранее, с 4 по 6 февраля, Боррель находился с визитом в Москве, в рамках которого он встретился с Сергеем Лавровым. На совместной пресс-конференции по итогам встречи глава европейской дипломатии отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и ЕС должны искать сферы для сотрудничества. Он также напомнил, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнёром России и источником прямых иностранных инвестиций для РФ.

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Однако после возвращения домой Боррель в своём блоге написал, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог с ЕС. Об этом якобы свидетельствовала «агрессивная», как он сам выразился, пресс-конференция, а также высылка из России трёх европейских дипломатов во время его визита.

Напомним, 5 февраля МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированных акциях.

Стоит отметить, что Жозеп Боррель заявил о намерении предложить ввести новые санкции в отношении Москвы после того, как члены Европарламента раскритиковали его за визит в Россию. Более 80 депутатов подписали адресованное главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом уволить Борреля.

«Ошибочное решение Борреля в инициативном порядке посетить Москву, а также его неспособность постоять за интересы и ценности Европейского Союза в ходе этого визита нанесли серьёзный ущерб репутации ЕС. Мы считаем, что председатель Еврокомиссии должнa принять меры, если Боррель не уйдет в отставку по собственному желанию», — приводит текст послания издание Politico.

Сомнительная эффективность

Однако в самом Евросоюзе политики разного уровня неоднократно заявляли, что санкции против России вредят странам Европы не меньше, чем Москве, и что их эффективность вызывает сомнения.

В частности, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в октябре 2018 года заявил, что объём экспорта страны и торговли с РФ в период с 2013 по 2016 год снизился более чем в два раза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в 2019 году отметил, что страна потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в феврале 2019 года подчеркнул, что Германия не заинтересована в санкциях, которые сейчас действуют в отношении Москвы.

Европарламент

globallookpress.com

© Michael Kappeler/dpa

В Италии также неоднократно отмечали неприемлемость санкций, из-за которых страдают итальянские компании. В 2019 году в Ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили, что потери сельскохозяйственного экспорта страны от российских ограничений в ответ на европейские санкции превысили €1 млрд. Кроме того, Джузеппе Конте, с июня 2018 года занимавший пост премьер-министра Италии, заявил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

В феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности такую же позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, который признал, что антироссийские санкции не дали Европе никакого положительного эффекта.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, в нынешней ситуации инициатором конфликта выступили не страны ЕС, ещё не предложившие каких-либо санкций, а Брюссель и конкретно Жозеп Боррель, решивший остро отреагировать на не понравившийся ему визит в Россию.

«В данном случае Боррель сделал всё, чтобы российская сторона удивилась и восприняла цель его визита как враждебную. Кроме того, покинув территорию России, председатель Европейского парламента от лица Брюсселя позволил себе достаточно агрессивные высказывания в адрес России и её руководства», — отметил политолог.

По словам Алексея Мухина, неудивительно, что подобные действия побудили главу МИД РФ напомнить, что Россия является суверенным государством.

«Тем более что российское руководство на данном этапе продемонстрировало вверх дружелюбия, несмотря на общий негативный фон, который формируют Европарламент, Европейская Комиссия и другие структуры в отношении России, причём совершенно необоснованно, под надуманными предлогами. Как результат, Сергеем Лавровым было сделано достаточно резкое неофициальное заявление. И надо сказать, что в экспертном сообществе оно было воспринято с пониманием», — добавил аналитик.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что ограничительные меры против России явно вредят и самим странам ЕС.

«Данные санкции в большей степени носят политический характер, имиджевый, но также несут и практический вред для обеих сторон: они создают определённые сложности в финансовом плане не только для российских организаций. Многие германские компании, которые активно работали с РФ до 2014 года, жалуются на данные санкции», — сказал эксперт.

Александр Камкин также отметил двойственную позицию ЕС, который сначала вводит против России ограничения, создаёт максимально неблагоприятные условия, а после этого заявляет о необходимости диалога с Москвой.

«Диалог успешен, когда он построен на принципах взаимного уважения, соблюдения взаимного суверенитета и взаимных интересов. Но когда России навязывают политическую повестку, которая изначально ставит её в невыгодное положение, то это уже не диалог, а выкручивание рук», — сказал политолог.

Однако вряд ли дело дойдёт до полного разрыва отношений между Россией и Евросоюзом, считает Камкин.

«Но в случае введения очередного пакета санкций либо каких-то других недружественных по отношению к России мер, последует либо зеркальный, либо синхронный ответ со стороны РФ», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Алексей Мухин назвал политику Евросоюза в отношении Москвы несамостоятельной.

«Политика ЕС в отношении России глупая и свидетельствует о несуверенном поведении, потому что фактически вся она направлена на разрушение конструкций, политических и экономических связей внутри Европы под внешним давлением со стороны США. Не помню более-менее внятной претензии, которая была бы сформулирована ЕС самостоятельно, помимо глупых обвинений в нарушении прав человека либо ограничения свобод», — заключил эксперт.