«Важно открыть путь к диалогу»: премьер Бельгии сообщил об отказе ЕС ужесточать санкции против России

Бельгийский премьер Шарль Мишель по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз решил не ужесточать санкции против России. По его словам, несмотря на разногласия, единственным способом преодоления похолодания между Брюсселем и Москвой является конструктивный диалог. Это не первое подобное заявление представителей Евросоюза. С начала 2018 года многие европейские политики поднимают тему пересмотра нынешних отношений с Россией. О новом взгляде Европы на антироссийскую дипломатию — в материале RT.

Европейский союз решил не поддерживать усиление санкционного режима против России, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций», — заявил он.

Мишель подчеркнул, что, несмотря на существующие между Москвой и Европой разногласия, единственным путём для их преодоления является открытый диалог. Он также добавил, что санкции не являются самоцелью в европейской политике.

«Да, у нас есть определённое количество разногласий, но важно открыть путь к диалогу, потому что диалог является единственным путём для того, чтобы управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений», — сказал бельгийский премьер.

По мнению политика, Евросоюз много говорит о России, однако мало с ней разговаривает.

«Я также заявил Медведеву, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезно расширить диалог между Россией и Евросоюзом, сделать его более структурным», — приводит слова Мишеля РИА Новости.

Премьер Бельгии подчеркнул, что у Брюсселя и Москвы есть ряд принципиальных разногласий, включая позицию по Крыму и конфликту в Донбассе, однако также призвал к конструктивному диалогу.

«Мы не можем закрывать на это глаза, но мы можем разговаривать на эту тему, обмениваться мнениями. Мне кажется, это помогает нам лучше понимать наши позиции. И это является условием для построения доверительных отношений и прогресса», — заявил Мишель.

В ходе переговоров с Дмитрием Медведевым он отметил, что в будущем между ЕС и Россией можно будет наладить стратегический диалог.

«Хотелось бы обратить внимание, что, несмотря на все наши различия, думаю, мы хотим сотрудничать в борьбе против терроризма», — заключил бельгийский премьер.

Разлад с США

Европа начинает активнее говорить о пересмотре санкционной политики после того, как США приняли решение наказывать и европейские компании за сотрудничество с Россией, считает политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

«Когда начались недружественные шаги в отношении России, в Европе предполагали, что будут искать тех, кого нужно наказать, среди российских компаний, не затрагивая европейские. Но когда в США был принят закон CAATSA, стало ясно, что наказание ожидает и иностранные компании. Учитывая то, что степень экономического взаимодействия России с Европой по-прежнему большая, это не может не затрагивать европейские интересы», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он добавил, что отсутствие единой позиции по этому вопросу подтверждает, что некоторые из стран — членов ЕС более заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией.

«Достаточно одной стране выступить против санкций, и их не будет: они принимаются коллективно. Мы видим отдельные выступления лидеров отдельных стран, которых санкции затрагивают сильнее всего. К тому же между странами Европы они распределены неравномерно, кто-то больше заинтересован в сотрудничестве с Россией, кто-то меньше, поэтому здесь наблюдается разброд и шатание», — добавил Синельников-Оришак.

Европейский фронт

Напомним, с начала 2018 года целый ряд европейских политиков разного уровня сделали заявление о том, что санкционная политика Евросоюза требует пересмотра, так как не отвечает интересам стран — членов союза.

Так, 29 января, за день до заявления Шарля Мишеля, премьер-министр Саксонии Анхальт Райнер Хазелофф после встречи лидеров восточных земель ФРГ сообщил, что санкции против России не имеют эффекта, в связи с чем необходим новый подход. Хазелофф отметил, что обратное экономическое влияние санкций ощущается гораздо больше на восточногерманские компании, чем на западные. Разумность санкционной политики также подвергла сомнению премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

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Отмены санкций в отношении Москвы намерена добиваться и правоцентристская коалиция Италии, в которую входят партии «Лига Севера», «Вперёд, Италия!», «Братья Италии» и «Четвёртый полюс».

«Маттео Сальвини, лидер Лиги, неоднократно говорил и подтверждает сейчас, что, когда партия попадёт в правительство, он потребует отмены этих сумасшедших санкций против России, которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом», — заявил секретарь по международным делам Лиги Севера Джанлуку Савоини.

В середине января за постепенную отмену санкций высказался канцлер Австрии Себастьян Курц, который отметил, что она должна проходить в ходе прогресса в минском процессе.

«Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договорённостей. Если прогресс будет, то желательно будет отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в своё время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД, создавать стимулы для дальнейшего прогресса», — цитирует ТАСС Курца.

Австрийский канцлер добавил, что долгосрочный мир в Европе можно обрести, только имея Россию в качестве партнёра, а не оппонента.