Канцлер Австрии поддержал идею о поэтапной отмене санкции против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что считает целесообразной постепенную отмену санкций против России при прогрессе в минском процессе.

«Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договорённостей. Если прогресс будет, то будет желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в своё время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД, создавать стимулы для дальнейшего прогресса», — цитирует ТАСС Курца.

По его словам, в долгосрочной перспективе «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнёра, а не оппонента.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену европейских санкций против России.

По мнению дипломата, подобные меры могут быть приняты в случае, если российская сторона будет содействовать длительному перемирию на востоке Украины.

В конце декабря 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал состояние минских договорённостей одним из разочарований 2017 года.