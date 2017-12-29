В Кремле назвали разочарования года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разочарованиями 2017 года отношения Москвы и Вашингтона, а также состояние минских договорённостей.

«Вполне может», — сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли считать российско-американские отношения разочарованием года.

Также он отметил, что среди разочарований года может быть реализация Минских соглашений.

«Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договорённости. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации», — добавил пресс-секретарь.

Также Песков заявил, что позиция США по России не может не вызывать сожаление.