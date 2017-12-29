Песков об отношениях с США: танго нужно танцевать вдвоём

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция США по России не может не вызывать сожаление.

«Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, — это тоже не может не вызывать сожаление», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также отметил готовность России выстраивать отношения, однако добавил, что «танго нужно танцевать вдвоём».

«Мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединёнными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоём, как говорится», — добавил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к диалогу с США, однако «для танго нужны двое». Пока же, по его словам, американские партнёры «исполняют индивидуальный брейк-данс».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что спад в отношениях с США произошёл не по вине России.