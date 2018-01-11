Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену европейских санкций против России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену европейских санкций, введённых в отношении России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что подобные меры будут приняты в случае, если российская сторона, по словам министра, будет содействовать длительному перемирию на востоке Украины.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — заявил дипломат.

Габриэль также назвал «оторванной от реальности» идею полной отмены антироссийских санкций только при условии стопроцентного выполнения Минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал состояние минских договорённостей одним из разочарований 2017 года.