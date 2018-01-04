Эксперт оценил идею МИД Германии вооружить миротворцев ООН в Донбассе

Политолог, член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш в беседе с RT прокомментировал слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что миротворцы ООН в Донбассе должны быть вооружены и находиться на всей «оккупированной территории».

«Это попытка переформулировать Минские соглашения. Речь идёт по сути об очевидном давлении со стороны Вашингтона на Берлин. Ведь Германия в общем-то как гарант Минских соглашений должна была стоять на другой позиции (заставить Киев исполнять минские договорённости. — RT). Но в ситуации, когда Штаты делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе, поставляя Украине оружие на пару с Канадой, Германия оказывается в фарватере той политики, которую задаёт Вашингтон», — считает он.

Эксперт также объяснил желание Габриэля согласовать мандат миротворцев до выборов в России.

«Расчёт на то, что Путин перед выборами возможно будет вынужден пойти на те или иные уступки. Это вполне понятная экстраполяция немецкой ситуации, когда Ангела Меркель в процессе выборов очень много потеряла и фактически оказалась в положении канцлера меньшинства. На мой взгляд, предположение, что Россия в этом плане может пойти по пути Меркель, не очень реалистичное», — предположил Коктыш.

В заключение эксперт напомнил, что инициатива Габриэля по расширению полномочий миротворцев в Донбассе юридически не реализуема без согласия России как постоянного члена Совбеза ООН.

5 сентября 2017 года Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворческой миссии для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В проекте отмечалось, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения, а их функции — ограничиваться охраной представителей ОБСЕ в регионе.

3 января 2018 года в ходе брифинга в Киеве глава МИД Германии заявил о необходимости расширения полномочий миротворцев ООН в Донбассе.